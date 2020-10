Rete di Comi, Pro in vantaggio

Pro Vercelli-Lucchese 1-0

Pro Vercelli: Saro; Carosso, Auriletto, De Marino; Petris, Nielsen, Emmanuello, Bruzzaniti; Rolando, Comi, Zerbin. A disposizione: Tintori, Rodio, Graziano, Romairone, Della Morte, Blaze, Ruggiero, Borello, Padovan, Clemente, Erradi, Secondo. All. Modesto.

Lucchese: Coletta; Solcia, Benassi, Panariello; Nannelli, Fazzi, Meucci, Kosovan, Adamoli; Moreo, Bianchi. A disposizione: Biggeri, Lionetti, Panati, Cellamare, Signori, Bartolomei, Bitep, Forciniti, Falivene, Molinaro, Scalzi, De Vito. All. Monaco.

Arbitro: Calzavara di Varese

Ammoniti: Panariello della Lucchese;

Marcatori: Comi (PVc);

PRIMO TEMPO

Primo lampo della Pro con un tiro di Rolando che si spegne sul fondo, al 3’.

Rolando in volata, atterrato. Ammonizione di Panariello e punizione. Ci prova Emmanuello dai 40 metri, palla che s’infrange su un difensore, angolo.

De Marino al centro della difesa.

Grande grande gol della Pro. Bruzzaniti serve Zerbin che, dalla sinistra va via in progressione e serve Rolando in area che tira, para il portiere ma Comi, ben appostato, mette dentro.

Pro Vercelli-Lucchese 1-0 al 18’.

Cross dalla sinistra, mezza rovesciata di Comi, alto, è il 26’.

Bruzzaniti: cross dalla sinistra per Comi, sventa il portiere con i pugni.

La Lucchese gioca con il modulo caro all’ex tecnico dell’Empoli Andreazzoli: 3-1-4-2, la difesa della Pro comunque controlla bene.

Tiro di Rolando servito da Zerbin, il numero uno ospite respinge in corner, è il 31’.

I migliori dei bianchi: Emmanuello, Rolando, Bruzzaniti e i tre dietro.

Bella bordata di Petris da fuori area, alto.

Puntata in area della Lucchese, neutralizza Saro, al 37’.