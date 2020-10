Con la Lucchese, probabile rientro di Comi

Che formazione schiererò Modesto, oggi contro la Lucchese?

Vediamo come stanno le cose, reparto per reparto.

Difesa. Mancano Masi e Hristov, Clemente non è ancora disponibile. Probabilmente Modesto proporrà Auriletto a destra, Carosso e sinistra e De Marino – una delle note più liete di questo inizio di stagione – in mezzo.

Centrocampo. Per i due ruoli sulle fasce sono in ballo tre giocatori: Bruzzaniti, Petris e Blaze. Bruzzaniti è un punto fermo, ballottaggio dunque tra Petris e Blaze. Sulla mediana tre giocatori per due maglie: Nielsen, Emmanuello, Graziano. Dovrebbero giocare i primi due ma non è escluso l’utilizzo di Graziano, dal momento che mancano gli inserimenti di Hristov potrebbe essere lui a dare manforte davanti.

Attacco. Probabile conferma del trio d’attacco titolare: Rolando, Zerbin, Comi. Se il centravanti non avesse recuperato al 100 per cento, probabile impiego di Padoan.

Ricapitolando.

Saro; Auriletto, De Marino, Carosso; Bruzzaniti, Nielsen, Emmanuello (Graziano), Blaze (Petris); Rolando, Zerbin, Comi.