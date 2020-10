Fossale: "Dopo 15 anni lascio la presidenza dell'Ordine dei Medici"

"Ho deciso di non ripresentarmi per il prossimo mandato come presidente dell'Ordine dei Medici di Vercelli - precisa Fossale -. Sono entrato all'Ordine nel 1992. Ho rivestito la carica di segretario per 12 anni. Dal 2006 per 15 anni sono stato presidente. Come dice L'Ecclesiaste: "Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per le battaglie e c'è un tempo per la pace... " E c'è un tempo per uomini nuovi per tempi nuovi, aggiungo io".

Come presidente dell'Ordine Fossale non ha mai mancato di far sentire la voce dei propri iscritti: lo ha fatto anche nei mesi più difficili della pandemia, andando (talvolta) a scontrarsi con Regione e Asl. In precedenza, anche attraverso la convegnistica legata al tema delle Neuroscienze, l'Ordine dei Medici di Vercelli si era più volte distinto per aver portato in città figure di primissimo piano nel mondo della medicina, della filosofia e della ricerca.