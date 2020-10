Cigliano, la protesta dei cittadini: "Sindaco e giunta: andate a casa"

"Non possiamo rassegnarci ad avere un'amministrazione arrogante, incapace di ascoltare i cittadini e i loro bisogni concreti". E' in corso la seconda manifestazione, a Cigliano, organizzata da genitori e cittadini che, questa volta, chiedono ai consiglieri di maggioranza e opposizione di predisporre, firmare e votare una mozione di sfiducia nei confronti di sindaco e giunta.

"Non possiamo rassegnarci a questa situazione di stallo e inattività che, fatalmente, creerà un danno al nostro paese", è stato detto dai manifestanti che hanno anche letto il testo della lettera, firmata da circa 700 ciglianesi, per chiedere all'amministrazione guidata da Diego Marchetti di fare un passo indietro.

Ancora un volta, al centro della vicenda, ci sono i temi della scuola materna Ortensia Marengo e di tutti i servizi collegati al mondo scolastico e dell'infanzia (dalla mensa ai trasporti per arrivare alle aree di gioco e ai luoghi di socializzazione), ma sull'amministrazione piovono critiche anche per la mancanza di attività culturali, per la scarsa cura del verde, per l'assenza di programmazione in tutti i settori della vita comunale più vicini a bisogni dei cittadini.

(notizia in aggiornamento)