Tiramani e Pietrasanta: "Soldi subito e un commissario per la ricostruzione. Corsaro è l'uomo giusto"

Subito i fondi per la ricostruzione e un commissario straordinario per gestire l'emergenza alluvione. E' la richiesta fatta venerdì dal parlamentare leghista e sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, che, per l'incarico, fa il nome di Andrea Corsaro, primo cittadino di Vercelli e presidente di Anci Piemonte.

"Oggi il sottosegretario Morassut sarà a visitare la Valsesia, domani Borrelli capo della Protezione Civile in Piemonte. Alle passerelle di chi non conosce il territorio, meglio risorse subito ai comuni e un Commissario per la ricostruzioni delle grandi opere Piemontesi. Un nome? Il Presidente Anci e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro", ha scritto il parlamentare leghista sulla sua pagina Facebook.