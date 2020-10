Fratelli d'Italia: Corsaro è il Commissario giusto per guidare la ricostruzione

Riceviamo e pubblichiamo.

Nei giorni scorsi la nostra Provincia è stata devastata come forse non mai dalla forza distruttrice del maltempo. Dalla Valsesia alla bassa allo stesso capoluogo il conto dei danni, pubblici e privati, è impressionante e non ancora totalmente quantificabile.

La risposta del governo, nazionale e regionale, deve essere immemediata e concreta. Fondi per la ricostruzione e procedure semplificate, con la regia e la supervisione di un Commissario Straordinario come avvenuto con indiscutibile successo a Genova con il sindaco Bucci.

E allora non possiamo che plaudire e sottoscrivere la proposta dei sindaci di Borgosesia e Quarona, Paolo Tiramani e Francesco Pietrasanta, e unirci a loro nel chiedere - con forza - la nomina del sindaco di Vercelli e presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro, quale Commissario alla Ricostruzione.

Corsaro ha la giusta esperienza e le indubbie capacità per ottimizzare i tempi ed i fondi dell'emergenza alluvione.