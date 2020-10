Botta: "Danni per 140 milioni di euro: pensiamo a strade e ponti, ma anche ai cittadini"

Il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, ha incontrato questa mattina, all'aeroporto di Cerrione, il ministro Lucia Azzolina, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, l’assessore regionale Marco Gabusi e alcuni sindaci del territorio.

Tema dell’incontro: i danni causati dall'alluvione dello scorso fine settimana.

“Ho chiesto espressamente al ministro - dice il presidente - di fare in fretta. Siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte e darci da fare, ma ci servono subito almeno 140 milioni di cui 20 in somma urgenza. Lavori e opere improrogabili, nel vercellese e in Valsesia, cui bisogna subito dare una risposta per il territorio e per i cittadini. Per quanto ci riguarda siamo partiti immediatamente su tutte le criticità che si sono create, liberando dall’isolamento le zone più colpite e concentrandoci sui tratti maggiormente interessati da viabilità importante, anche su tratti la cui competenza passerà presto ad altri enti”.

I danni ormai sono stati pressoché stimati tutti e tra somme urgenze, danni strutturali e danni ai privati la necessità, per l’intera regione si aggira intorno al miliardo.

“Ci sono persone che hanno perso tutto - prosegue Botta - che han dovuto lasciare la propria casa, che vedono compromessa la loro attività, che non possono spostarsi perché l’acqua ha portato via il loro mezzo. A loro è importante dare una risposta immediata. Per questo ho esortato tutti i cittadini coinvolti a farmi avere nota dei danni che hanno subito e, oggi, ho rimarcato al Governo e alla Regione l’assoluta necessità di far presto e di pensare, fin da subito, ai cittadini e non solo alle strade e ai ponti”.