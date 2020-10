Fusione Gattinara - Lenta: dal Tar via libera al referendum. Il commento del Sì

Riceviamo e pubblichiamo

Il T.A.R. in data 8 ottobre 2020 ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Comitato del No alla Fusione tra Lenta e Gattinara.

La motivazione con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare dei ricorrenti si fonda in particolare sul fatto che il Progetto di fusione tra Lenta e Gattinara preveda la creazione di un nuovo Comune, con organi che saranno scelti tramite nuove elezioni, a differenza di quanto sostenuto dal Comitato del No che ha sempre cercato di far credere che si trattasse di una incorporazione.

“Siamo particolarmente soddisfatti della decisione del T.A.R. – commentano i primi cittadini di Lenta e Gattinara, Daniele Baglione e Giuseppe Rizzi – perché per mesi la macchina della disinformazione ha cercato di confondere i nostri cittadini, in particolare i Lentesi, puntando tutto sul fatto che si trattasse di una incorporazione e non di una fusione ordinaria, questo per insinuare il dubbio e la paura nelle persone. Insinuazione che ora grazie al Tribunale con la sua chiara sentenza è stata completamente spazzata via. Spiace solo che, per arrivare a una verità ovvia e nota a tutti fin da subito, il Comitato del No abbia costretto i Comuni a doversi costituire in giudizio.

Gattinara e Lenta non hanno mai voluto una incorporazione, per un semplice motivo, vogliamo costruire un nuovo Comune, insieme e alla pari. Non c’è un Comune grande che mangia un Comune piccolo come i NO volevano far credere. Ci sono invece due Comuni che scelgono di migliorare, insieme, il futuro di tutti”.

“Per fortuna la sentenza del TAR è arrivata in tempo utile consentendo di essere informati adeguatamente e poter decidere consapevolmente al Referendum dell’8 e 9 Novembre – commentano due componenti del Comitato del Si, Enrico Segatto e Enrico Boniolo – Ora che l’ennesima disinformazione fatta circolare ad hoc nei mesi scorsi è crollata, facendo spendere soldi pubblici inutilmente, speriamo di poter ragionare su argomenti concreti.

L’abbattimento delle tasse, il miglioramento dei servizi e la nascita di un Comune in grado di dare a noi cittadini che lo abitiamo un futuro fatto di speranze concrete: questo è ciò che portiamo avanti e questo è ciò in cui crediamo.

Invitiamo tutti agli incontri pubblici fissati per i giorni 16, 17 e 30 ottobre e 4 novembre a Lenta e a Gattinara, per condividere insieme questo cammino così importante".