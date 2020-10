Malore in casa per due anziani: intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco

Provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio di sabato 10 ottobre: in via Machiavelli due persone anziane si sono sentite male e non hanno potuto essere soccorse perché erano all'interno dell'appartamento.

Così, poco prima delle 18,30, una Squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta, accedendo all'abitazione tramite la portafinestra del balcone.

All'interno i soccorritori hanno trovato due persone anziane colte entrambe da malore: tempestivamente è stata aperta la porta d'ingresso dell'alloggio per permettere al personale sanitario del 118 di prestare loro soccorso.