Kiwanis, due ingressi e tanti progetti per il nuovo anno sociale

E' stato inaugurato giovedì 10 ottobre alla sede del circolo Ricreativo il 40° Anno Sociale del Kiwanis Club di Vercelli. In via straordinaria e visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, il Club ha deciso all’unanimità la riconferma delle cariche del trascorso anno sociale, confermando così Luca Brusotto come presidente. Confermato anche il direttivo che lo affiancherà: vice presidente Gianni Marino, consiglieri Loretta Caliman, Letizia Filippone e Angelo Santarella e, in qualità di Officers, Luisella Torriano segretario, Gian Domenico Ciocchetti tesoriere, Eliseo Santoro cerimoniere, Piero Castello webmaster, Past President Paolo Bello, Presidente Eletto Mario Barasolo. Presente anche il Luogotenente della divisione 18 Domenico Lamantia che, assieme al presidente e al past luogotenente Rachelina Orsani ha accolto nel club vercellese due nuovi soci: Paola Coppo e Luca Vannelli.

“In un momento così difficile vedere il club crescere nel numero dei soci, con persone giovani e competenti, è motivo di grande orgoglio, tanto per me quanto per tutti i presidenti che mi hanno preceduto”, ha commentato Luca Brusotto, che ha poi ricordato il grande impegno del club nel passato anno sociale per far fronte all’emergenza covid: services importanti, per l’acquisto di dpi in favore del 118 e, assieme agli altri club vercellesi, per l’acquisto di defibrillatori per l’ospedale cittadino, nonché l’intervento a favore dei ragazzi di Cascina Bargè con l’acquisto di una lim (una lavagna interattiva) e di uno speciale computer per permettere un sereno percorso di apprendimento a chi soffre di disturbi dello spettro autistico, un problema da tempo al centro dei progetti kiwaniani.

E anche quest’anno, assicura il presidente, Kiwanis Vercelli non farà mancare il suo apporto alla città e al territorio.