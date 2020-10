Perfumo lascia il Consiglio: al suo posto entra Piero Boccalatte

Alberto Perfumo, per due volte candidato sindaco di SiAmo Vercelli e per alcuni mesi vicesindaco del Comune durante il mandato di Maura Forte, lascia il Consiglio comunale per sopraggiunti impegni professionali.

Insieme a Renata Torazzo, Siamo Vercelli sarà ora rappresentata da Piero Boccalatte, 53 anni, commercialista che proseguirà l'impegno del movimento civico sui temi dell'ambiente, della qualità della vita e del rilancio della città.

"Al Alberto vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno profuso nell'interesse della città - si legge in una nota di SiAmo Vercelli -: continuerà a dare il suo contributo in SiAmo Vercelli come fatto con passione negli ultimi anni. Con l'ingresso di Piero in consiglio porteremo avanti il nostro No deciso all'impianto di biogas e a quello dei pallet e continueremo a impegnarci e a vigilare sull'inesistente operato di questa disastrosa amministrazione comunale".

Boccalatte, vercellese classe1967, è sposato con Antonella e padre di Filippo, 13 anni. E' un commercialista con studio in sito in Via Fratelli Bandiera n. 1. Revisore legale dal novembre 1999. Ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi di revisore presso società commerciali ed enti locali. Collabora con il Tribunale di Vercelli in qualità di consulente tecnico d'ufficio, curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale in procedure concorsuali. I suoi hobby sono lettura, musica, tennis, trekking e sci.