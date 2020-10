Vandali scatenati al parco Borgo Bimbi

Vandali in azione al Borgo Bimbi, il parco giochi inaugurato a Borgo d'Ale lo scorso 23 agosto.

Il danno più rilevante, come è possibile notare dalla foto pubblicata dall'amministrazione comunale del paese sui profili social, è stato causato al servizi igienici, letteralmente devastati.

"Il parco e suoi annessi sono un bene pubblico realizzato a favore della popolazione, per il divertimento dei bimbi, non certo per il vezzo incivile di qualche squalificante personaggio, né tanto meno di maleducati ragazzotti - precisano da Comune -. Purtroppo a causa di queste malefatte, che sono un grave dispetto per la comunità e, soprattutto, per i bimbi che certamente non ringraziano l'artefice della pessima azione, siamo stati costretti a chiudere il parco per procedere alle riparazioni".