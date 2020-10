"Attività ordinaria e nuovi posti letto per i Covid": il direttore sanitario dell'Asl spiega come funzionerà l'ospedale di Borgosesia

«L’ospedale di Borgosesia continuerà a garantire i ricoveri ordinari per la popolazione della Valsesia con i gli attuali reparti ma una parte verrà adibita ad area critica da utilizzare per il Covid e per qualsiasi altra situazione infettivologica successiva di rilievo». Lo ha spiegato Gianfranco Zulian, direttore sanitario dell'Asl Vercelli, intervenendo venerdì mattina a Borgosesia, alla conferenza stampa di presentazione della strumentazione per la rapida diagnosi del Covid, donata da Fondazione Valsesia con il prezioso contributo della famiglia Loro Piana.

«Nel dettaglio - ha aggiunto Zulian - la prospettiva è che al Santi Pietro e Paolo aumentino i posti letto, dagli attuali 90 a 135, di cui 85 per la normale attività e 50 per trattare i casi Covid. Ovviamente saranno attivati percorsi rigidamente separati e la Regione non avrà difficoltà a fornirci personale, perché già riconosce la possibilità di assumere finalizzata al Covid».