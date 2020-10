Strade del vercellese: il punto sui lavori - In volo sul ponte di Serravalle - VIDEO

Corsa contro il tempo, per ripristinare entro l'inizio della prossima settimana i collegamenti con Novara attraverso la sp11 bis di BorgoVercelli.

Provincia e ditte sono al lavoro per gli interventi di ripristino sulla strada "alluvionata" tra sabato e domenica e che ha parzialmente ceduto prima dell'abitato di BorgoVercelli.

"A stretto giro si procederà con le ultime opere che permetteranno la riapertura la prossima settimana", assicura il vice presidente della Provincia, Pier Mauro Andorno che, da sabato, sta seguendo senza risparmiarsi i lavori sia nel vercellese che in Valsesia. La riapertura del collegamento con Novara è particolarmente atteso, anche perché i tempi di riapertura della Tangenziale Nord saranno decisamente più lunghi, dal momento che una parte della massicciata è stata compromessa dall'acqua e deve essere rifatta, così come i guard rail e gli asfalti.

"Proseguono i lavori di rimozione asfalti e ricostituzione del rilevato e massicciata stradale. Si va a iniziare la revisione dei guard-rail per vedere le parti recuperabili e quanto va integrato - aggiunge Andorno -: purtroppo i danni sono importanti e occorre avere un po' di pazienza perché ci sono tempi tecnici di realizzazione dei lavori che non possono essere compressi".

Corsa contro il tempo anche in Val Mastallone dove la provinciale è scomparsa all'altezza del Pian delle Fate di Cravagliana e dove si contano, oltre a questo, altri 25 danni di rilevante portata".

"Continua la costruzione della pista in alveo che permetterà il passaggio delle automobili rompendo l'isolamento che stanno subendo i cittadini di Cravagliana e le frazioni alte, Fobello, Cervatto e Rimella - aggiunge Andorno -. Si sta lavorando, oltre alla pista di emergenza in alveo per il transito dei residenti che verrà aperta per metà della settimana prossima, al miglioramento delle rampe che saranno in tutto tre: una in costa, la seconda più sotto che verrà utilizzata come pista di cantiere e una terza verso la sponda del fiume più rettilinea e verrà utilizzata per il transito". Gli interventi vengono eseguiti dalla ditta Bertini: in giornata sono stati montate anche le torri faro della Protezione civile per consentire al cantiere di essere operativo anche di sera.

Intanto stanno facendo preoccupare anche le condizioni del ponte di Serravalle Sesia, che resta chiuso al traffico.

Nel video si vedono in particolare lo stato di degrado all'altezza dei giunti di dilatazione in corrispondenza degli appoggi delle travi dell'impalcato. Grosse crepe che segnalano una grave mancanza di manutenzione, anche se non sono necessariamente indice di un rischio di crollo. Tuttavia restano ancora da verificare le condizioni dei piloni in alveo: quelli che sono di competenza della Provincia di Novara e che richiederanno ancora giorni per essere ispezionati a dovere.

Intanto, prosegue la conta dei danni e nuove strade si aggiungono a quelle che necessitano di interventi. Il sindaco di Borgo Vercelli, Mario Demagistri, comunica che, seguito del sopralluogo effettuato da Est Sesia, è stata emessa l'ordinanza di chiusura della strada vicinale Scudo Bianco (sulla provinciale di Vinzaglio, in direzione Bivio Sesia) dove insiste un ponte pericolante a causa dell'alluvione dei giorni scorsi.