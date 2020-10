Rices giovanili, si riparte

Basket Club Vercelli Rices è felice di annunciare che a partire dalla prossima settimana ricominceranno anche gli allenamenti di tutti i gruppi giovanili.

Under 13 regionale coach Antonio Galdi e vice Gagnone Giacomo

Under 14 elite e regionale coach Antonio Galdi e Massimo Acquadro

Under 15 regionale coach Edoardo Pessano e vice Alessandro Buffon

Under 16 coach Davide Simone e vice Fabrizio Sereno.

Under 18 coach Massimo Acquadro e vice Stefano Vercellone.

L'intero settore giovanile è coordinato da Antonio Galdi e gli allenamenti si svolgeranno tutti alle palestre Magistrali e Pertini fino alla conclusione dei lavori di ristrutturazione al Piacco.