E.B. ritmica torna in pedana

Sono stati mesi duri, pieni di incertezze e insicurezze verso il futuro, ma la Società E.B. Ritmica Vercelli non si è arresa. Dopo un periodo di stop causato dal lockdown, la Società ha potuto riprendere gli allenamenti in sicurezza e con un protocollo anti-Covid19 grazie al Comune di Pezzana e al sindaco Stefano Bondesan, al quale porge un enorme ringraziamento.

L’amministrazione comunale di Pezzana ha permesso a questa realtà non solo di continuare ad allenarsi, ma anche di non sciogliersi in un momento così drammatico e delicato. Un aiuto prezioso che non verrà mai dimenticato dall’Associazione con gratitudine.

Durante le ultime settimane sono riprese le competizioni e il recupero dei campionati rimasti inconclusi nei mesi precedenti. Sabato 26 e domenica 27 settembre si è svolto a Desio il Torneo di Inizio Stagione, organizzato dalla Società San Giorgio Desio 79, competizione amichevole che ha permesso alle ginnaste di tornare dopo mesi di assenza in pedana e testare i nuovi esercizi. In un contesto totalmente diverso dal solito, in quanto le competizioni si svolgono ad oggi nel rispetto delle norme anti-Covid19 a porte chiuse, quindi senza pubblico, le giovani atlete hanno comunque dimostrato il loro valore, riprendendo un po’ di coraggio e notando di essere pronte per le vere e proprie competizioni future.

A questa gara hanno partecipato per la categoria Silver LD e LE, Aietti Greta, Bissacco Elena, Bissacco Noa, Bodo Beatrice, Cardinale Rebecca, Chinaglia Anna, Degrandi Marta, Mensa Letizia e Trubia Asia. Per la categoria Gold Specialità, invece, sono scese in pedana Del Prato Valeria e Rigolino Greta.

Sabato 3 ottobre, successivamente, si è svolta a Biella la prova di Insieme Gold, che ha visto la nostra squadra Allieve posizionarsi sul secondo gradino del podio, strappando il pass per il Nazionale. Quintetto che ha gareggiato con cinque palle, presentando qualche sbavatura, ma in vista di grandi miglioramenti, composto da: Bodo Beatrice, Degrandi Marta, Mensa Letizia, Tresoldi Rebecca e Trubia Asia.

Nella stessa giornata si è tenuta anche la prova Silver Individuale LC Allieve e Junior/Senior. Per la categoria Allieve 2 è scesa in pedana Lucon Elena, che ha dimostrato il suo valore ottenendo la medaglia di bronzo con due esercizi a corpo libero e palla. Per le Junior 1, invece tengono alto il nome dell’E.B. Ritmica Vercelli Macciò Sara, con un ottimo quinto posto e Anselmi Nicole che si posiziona in undicesima posizione.

Ottime prestazioni in vista del futuro, che fanno ben sperare lo staff tecnico che si dice soddisfatto.

"Tutta la Società - si legge in una nota - si dice pronta ad affrontare le sfide future e più che mai motivata a tenere alto il nome dell’Asd. Ringrazia inoltre tutte le proprie ginnaste, i genitori e i soci che in tutti questi mesi hanno dimostrato affetto e disponibilità nei loro confronti. Uniti è meglio, avanti così".