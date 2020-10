Santhià verso le comunali: in campo Alessandro Caprioglio

Alessandro Caprioglio, nato a Torino 48 anni fa, laureato in Economia e Commercio all' Università Cattolica di Milano, bancario, con profonde radici santhiatesi, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali di Santhià con la lista civica “Uniti per la rinascita”.

“E' una lista civica nella quale convergono cittadini che hanno un legame speciale con questo territorio, un legame che ha origini profonde, che ama la propria città, le sue tradizioni, la sua gente, laboriosa e meritevole di una vera e propria rinascita per ridare vigore economico, sociale con idee e programmi realizzabili dopo anni di occasioni perdute - spiega Caprioglio in una nota stampa - Rappresentiamo evidentemente un bisogno diffuso, poiché molte sono state da tempo le richieste in tal senso, le sollecitazioni costanti per una mia candidatura”.

Apertura, accoglienza e condivisione sono i capisaldi del progetto amministrativo: “La nostra iniziativa è fortemente improntata all'accoglienza, aperta al contributo di tutti coloro, nessuno escluso, che vogliono realmente cambiare e non soltanto ereditare; migliorare senza per questo rinnegare ciò che è già stato fatto di buono, dall’Amministrazione come nella società civile; condividere anche e soprattutto un metodo di lavoro, fatto di partecipazione e gioco di squadra, capace di fare emergere e mettere in comune i talenti e le idee di ciascuno”, spiega Caprioglio.

I riferimenti ideali e politici che stanno alla base del progetto si richiamano al pensiero di don Luigi Sturzo per una laicità dell’impegno politico del credente: “Vogliamo offrire il nostro impegno concordando idee e iniziative per costruire insieme un nuovo percorso - spiega ancora Caprioglio -. Al centro del nostro programma c'è l'assoluta volontà di far ripartire la nostra città, di valorizzare le nostre eccellenze agricole e artigianali, di rilanciare il commercio attraverso un confronto con le associazioni di categoria per addivenire a soluzioni e condividerne i progetti: non posseggo e prometto facili forme risolutive perché non sono un demagogo ma un convinto assertore del confronto, della condivisione, del fare politica con impegno, chiarezza, onestà e del metodo realmente partecipativo e democratico che ritengo la strada vincente da percorrere insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati”. E poi, naturalmente un occhio di riguardo al mondo delle tradizioni e delle manifestazioni più autenticamente santhiatesi, che oggi necessariamente devono fare i conti con la difficile situazione causata dall'emergenza sanitaria. "Grande importanza verrà data alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni intese sia come manifestazioni spettacolari e di richiamo turistico, sia come patrimonio storico – culturale: è un obiettivo fondamentale nell’ambito delle strategie di valorizzazione del territorio”, assicura il candidato sindaco.

“Tutto di noi, a partire dal simbolo, dice del nostro profondo legame con Santhià – conclude Alessandro Caprioglio - sogniamo una Santhià diversa da quella di oggi e con l’aiuto di tutti i cittadini vogliamo trasformare questo sogno in un programma d’azione per gli anni a venire. Ecco perchè ho voluto fortemente il termine “Rinascita” indissolubilmente legato alla necessità di essere “Uniti”.