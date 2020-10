Santhià: una classe in quarantena, già programmati i tamponi

"In questi ultimi giorni non avevamo riscontrato problematiche particolari relative ad assembramenti e all'utilizzo di mascherine - spiega Cappuccio -. I numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale davanti alle scuole, ad esempio, hanno sempre dato un buon esito, quindi questo è da ritenersi un caso sporadico ed isolato. La situazione è circoscritta, ampiamente sotto controllo e monitorata dagli enti sanitari preposti con i quali, come sapete, la collaborazione è sempre completa".