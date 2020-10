Giocatori della Juve violano l'isolamento anticovid, la Procura apre un fascicolo

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo "K", cioé senza indagati e ipotesi di reato, sulla vicenda dei sette juventini che hanno violato l'isolamento fiduciario sabato scorso, mentre erano in attesa del secondo tampone, dopo che erano stati trovati positivi al Covid due membri dello staff bianconero.

Il fascicolo è stato aperto dopo la segnalazione dell'Asl, avvisata dalla stessa Juve del comportamento di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, Buffon e Demiral, i quali avevano lasciato il ritiro al "J Hotel" per andare a casa o raggiungere le nazionali all'estero.

I giocatori rischiano solo una multa di massimo di mille euro per la violazione. Infatti il fascicolo, visto che si tratta di un illecito amministrativo, è competenza della Prefettura.

La Asl aveva dato l'ok ieri sera a lasciare il JHotel dove la squadra di Pirlo era in autoisolamento, consegnando al controllo delle rispettive nazionali i giocatori convocati dalle loro squadre, e a un autoisolamento a casa con possibilità di allenamento agli ordini di Pirlo per tutti gli altri.

Per la vicenda non rischia nulla la Juventus, dal momento che l'uscita anticipata dal JHotel dei sette giocatori era stata subito segnalata dalla società alle autorità sanitarie. Un "comportamento esemplare" per Roberto Testi, direttore di prevenzione dell'Asl di Torino, che ha trasmesso la segnalazione del club alla Procura. Che oggi ha deciso l'apertura di un fascicolo. E nel corso del pomeriggio si è scoperto che si è mossa, per fare luce sulla vicenda, anche la procura della Federcalcio.

Mentre il Giudice Sportivo non si è ancora pronunciato sulla gara non disputata domenica sera contro il Napoli, per la quale il club bianconero potrebbe avere partita vinta a tavolino per 3-0, visto che i partenopei (bloccati dall'Asl 2 di Napoli) non erano partiti per Torino, per la positività di due loro calciatori.