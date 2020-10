Incastrata con l'auto nel canale: per i soccorsi deve intervenire l'autogru - FOTO E VIDEO

E' stato necessario far intervenire l'autogru dei Vigili del Fuoco per soccorrere una donna rimasta ferita e incastrata all'interno della sua vettura finita fuori strada sulla provinciale 11, nel comune di San Germano.

L'allarme è scattato intorno alle ore 17.45 dopo che la vettura sulla quale viaggiava la donna, è uscita di strada per cause ancora al vaglio dei Carabinieri: una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per i soccorsi alla donna, ferita e bloccata all'interno della vettura.

Nonostante vari tentativi, è risultato impossibile liberare l'auto finita nel canale e bloccata: per raggiungere la ferita è stato necessario far intervenire l'autogru per sposare il veicolo: poi la donna è stata consegnata al personale del 118 che, nel frattempo, aveva fatto intervenire l'elisoccorso per trasportare più velocemente la donna in ospedale dove la ferita, una donna di 53 anni, è stata ricoverata in codice giallo.