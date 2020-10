Due arresti, due denunce e un maxi sequestro di cocaina

Due arresti, due denunce e un maxi sequetro di cocaina: due chili di stupefacente che, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato almeno 200mila euro.

A finire in manette, fermati dalla sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Vercelli (che stava lavorando con i colleghi di Varese), due dominicani uno residente in città e uno a Verbania, poco più che trentenni. La droga era nascosta all'interno della portiera di un'auto, mascherata e nascosta anche da strati di grasso per confondere i cani antidroga.

Si tratta del più rilevante sequestro di cocaina avvenuto in città: lo stupefacente, secondo gli investigatori, era riservato a un mercato ampio, per lo più dominicano.

Per i due arrestati, dopo la convalida, si sono aperte le porte del carcere.