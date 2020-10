L'ospedale di Borgosesia torna operativo

Sono tornati operativi i sistemi informatici che consentono la connessione dei dati con l'ospedale di Borgosesia. Il guasto, collegato all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Vercelli e in particolare sulla Valsesia, aveva messo ko l'intera rete ospedaliera del Santi Pietro e Paolo e della Casa della Salute di Gattinara, con il blocco di gran parte delle attività a partire da domenica.

Erano dunque saltate visite, prelievi del sangue, esami radiologici e interventi chirurgici.

"Il presidio è tornato pienamente operativo e i servizi sono stati ripristinati - si legge in una nota diffusa pochi minuti fa dall'Azienda sanitaria - I pazienti che non sono riusciti ad eseguire le prestazioni in questi giorni saranno ricontattati per riprogrammare l’appuntamento".

Permangono ancora alcune criticità sulla rete della Casa della Salute di Gattinara. I tecnici inviati dai fornitori del servizio sono a lavoro per riuscire a ripristinare completamente il collegamento. "Forniremo ulteriori aggiornamenti per informare i cittadini", precisa ancora l'Asl.