Lutto nel mondo della ristorazione: addio a Renzo Saggia

Lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 78 anni Renzo Saggia, storico volto dell'hotel ristorante Garibaldi dei Cappuccini e capostipite di una famiglia di apprezzati professionisti del settore che oggi, continua con i figli Jose e Davide e con i nipoti Emanuele e Simone.

Ristoratore talentuoso, insieme alla moglie Luciana, Renzo Saggia aveva rilevato nel 1979 e rilanciato la storica trattoria del rione Cappuccini, trasformandola in un locale apprezzato per la cucina e per la qualità del servizio. Lo ricordano i tanti vercellesi che, in queste ore, si stanno stringendo alla famiglia Saggia. Tra loro l'assessore Gianna Baucero che in un post scrive: “Quanti bei momenti abbiamo trascorso insieme alla tua bella famiglia, da tanto tanto tempo, quando tu e io eravamo ancora ragazzi. Si veniva a mangiare, a svagarsi un pochino e incontrare gli amici. A titolo personale, della mia famiglia e di tutta l'associazione Culturale Chesterton ti sono vicina, Jose Saggia e porterò nel cuore i ricordi che abbiamo del tuo caro Papà”.

Toccante il ricordo del figlio Jose, ristoratore e consigliere comunale che, circa un anno fa aveva reso omaggio al padre e alla storia imprenditoriale della famiglia spegnendo le 40 candeline dell'attività. “Fierezza e gratitudine... due stati d’animo che racchiudono questo momento. È difficile affrontare un lutto, anche se ti prepari, se ti ripeti che il corso della vita contempla anche questo momento. Fiero di essere tuo figlio e del cognome che porto e grato per avermi insegnato a lottare, soffrire, gioire, sognare.... A camminare in questo mondo con rispetto verso i giusti, con onore. La forza con cui hai lottato, sarà la mia. Buon viaggio “Vecchio” , goditi nuove praterie”.

La camera ardente viene allestita alla Casa Funeraria di Caresanablot giovedì dalle 17 sino alle 18,30 e venerdì dalle 8,30 alle ore 18,30. Venerdì, alle 17,30 nella chiesa dei Cappuccini verrà recitato il rosario, mentre il funerale sarà officiato sabato alle ore 11,30 nella chiesa parrocchiale del rione stesso.