Renate-Pro Vercelli 2-1. Beffa finale

A pochi secondi dal termine il Renate, su rigore, conquista i tre punti. Primo kappaò della squadra di Modesto, che è stata meno convincente rispetto alla prime due apparizioni.

Renate-Pro Vercelli 2-1

Renate (3-5-2): Gemello; Damonte, Merletti, Possenti (Lakti dal 17’); Anghileri, Kabashi, Giovinco (Marano dal 70’), Ranieri, Esposito (Santovito dal 46’); Galuppini, De Sena (Maistrello dal 70’).

A disposizione: Bagheria, Maistrello, Marafini, Santovito, Lakti, Rada, Confalonieri, Marano. All. Diana.

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; De Marino (Carosso dall’87’), Masi, Auriletto; Petris, Graziano (Nielsen dal 72), Emmanuello, Bruzzaniti (Blaze dal 72’); Zerbin, Romairone (Padoan dal 72’), Rolando (Della Morte dall’87’).

A disposizione: Moschin, Rodio, Nielsen, Comi, Della Morte, Tintori, Merio, Blaze, Ruggiero, Padovan, Secondo, Carosso. All Francesco Modesto

Arbitra Petrella di Viterbo

Ammoniti: Auriletto, Graziano, Masi, Modesto, Petris della Pro Vercelli; Kabashi del Renate;

Espulso Masi (PVc) per doppia ammonizione.

Marcatori: Rolando (PVc) su rigore al 13’; Anghileri (R) al 16’; Galuppini (R( su rigore al 93'



PRIMO TEMPO

Emmanuello serve Bruzzaniti, cross: non c’è Comi ma c’è Graziano, che sulle palle alte può farsi valere. Nulla di fatto, però è della Pro il primo affondo. È il minuto 5.

Buona l’intesa e buone le giocate della coppia di centrocampo Graziano-Emmanuello. Belle alcune aperture di quest’ultimo.

Bene, molto bene De Marino sul pericoloso Galuppini.

Rigore per la Pro. Grande accelerazione di Zerbin in area, Damonte lo stende. Bella la rete dagli 11 metri di Rolando, tiro angolato alla destra del portiere. Siamo al 13’.

Renato 0 Pro Vercelli 1.

Pareggio del Renate, due minuti dopo. Kabashi crossa dalla destra, piattone di Anghileri che batte l’incolpevole Saro.

Renate 1 Pro Vercelli 1.

Ripartenza Pro con Zerbin che ruba palla e poi s’invola, ma il portiere Gemello arriva prima.

Gran numero di Zerbin che, dalla sinistra, supera due avversari e dal limite prova il destro al rientro, ma la sfera sfuma sul fondo.

Ammonito Auriletto per fallo su Giovinco alla mezz’ora. Punizione dal limite, batte Giovinco, traversa. Al 33’.

Bene i due centrocampisti del Renate Giovinco e Kabashi.

Tiro dalla distanza di Kabashi, si distende e para Saro.

Renate ancora vicino al gol, con Giovinco che tira da fuori area, tuffo di Saro che salva col guantone sinistro e, poi, con l’aiuto del palo. Renate in palla e Pro in crisi.

Mancano 5 minuti. Ammonito Graziano.

Rolando serve Bruzzaniti, rete annullata per fuorigioco. Bello il gesto tecnico di Rolando.

SECONDO TEMPO

Ammonito Masi.

Renate pericoloso con Anghileri che dalla destra mette in area, Dessena in controtempo non ci arriva, è il 57’.

Tiro sul fondo di Lakti, dopo un’azione confusa, protesta Modesto, l’arbitro lo ammonisce.

Ancora Lakti servito da Galuppini (che ha la meglio su De Marino e Bruzzaniti), miracolo di Saro, è il 65’.

Renate più pericoloso della Pro.

Tiraccio di De Marino dalla distanza, sul fondo.

Tre sostituzioni nella Pro: fuori Bruzzaniti, dentro Blaze; fuori Romairone, dentro Padoan; fuori Graziano, dentro Nielsen. Al 72’.

Nel Renate esce Giovinco, buona prestazione la sua. Ed esce De Sena. Dentro Marano e Maistrello.

Maistrello pericoloso, solo davanti a Saro che però non si fa sorprendere.

Mancano 10 minuti più recupero.

A 3 dal termine, due cambi in casa Pro: fuori De Marino dentro Carosso; fuori Rolando dentro Della Morte.

Tre di recupero.

Masi stende Marano al limite, seconda ammonizione, rosso. Al 91’.

Punizione di Galuppini, fallo di mano di Zerbin, in barriera: rigore per il Renate.

Batte Galuppini, alla fine della partita.

Renate 2 Pro Vercelli 1.