Casella: "Ci rifaremo con la Lucchese"

«Non meritavamo di perdere, a tratti abbiamo espresso un ottimo calcio» dice il direttore Alex Casella.

«Sull’uno a uno siamo andati vicino al vantaggio con Zerbin – dice ancora – e quindi dobbiamo fare i complimenti al mister e alla squadra, perché abbiamo affrontato il Renate a viso aperto. Ma sono contento per quanto espresso dalla squadra. Peccato per l’episodio finale e l’espulsione di Masi, che domenica non ci sarà. Con il lavoro e i giocatori che si integreranno io penso che siamo sulla buona strada. Cercheremo i tre punti domenica contro la Lucchese.»

Il commento del tecnico Francesco Modesto: «L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, perché il Renate è una formazione ben rodata, forte. Noi abbiamo giocato alla pari, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Noi da domani, comunque, pensiamo alla Lucchese. I nuovi? Ho avuto buone risposte da tutta la squadra. Peccato solo per il finale.»