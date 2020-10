Pd e lista Civica a Simion: "Sul Centro Nuoto non avete mantenuto le promesse"

Riceviamo e pubblichiamo.

Dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate ai giornali la scorsa settimana, veniamo informati che l’assessore Massimo Simion, vicesindaco del Comune di Vercelli, sia entrato l’altro giorno al Centro Nuoto per un sopralluogo (immaginiamo quindi fine settembre 2020).

La prima domanda spontanea è relativa alla dichiarazione dell’amministratore della Lega di “immobilismo, ma anche di scarsa correttezza: non hanno avuto cura della struttura”.

Ma vicesindaco, si ricorda di quando un anno fa si faceva immortale, senza i dispositivi di protezione individuale, nel cantiere della piscina scoperta del Centro Nuoto, sa quel progetto tanto ostacolato dalla Lega per anni e poi portato avanti da lei, si ricorda? Forse una foto in prima pagina non la si nega a nessuno. Ma lo sa che quel cantiere è proprio proprio vicino al Centro Nuoto? Non ha avuto il tempo di visitarlo prima? Sarà per la troppa cura che ci ha messo che sono passati due anni.

Capiamo che il nostro attuale vicesindaco si è interessato del bene vercellese da poco tempo, visto i suoi trascorsi santhiatesi, lei dice che il contratto “noi ce lo siamo trovato già confezionato”. Noi sappiamo che le amministrazioni che decidono possono anche attivarsi perché i cantieri problematici si chiudano, vedasi il Museo dello Sport.

Se poi caro assessore vuole parlare di eredità, la piscina come avrà potuto leggere nell’articolo della stampa è chiusa dal maggio 2013, sa chi governava la città in quegli anni? Sa quali contenziosi confezionati ci sono stati gentilmente lasciati in eredità al riguardo del Centro Nuoto? È a conoscenza che l’allora amministrazione Corsaro, che ha determinato la chiusura dell’impianto, prevedeva la ristrutturazione della piscina senza la rimozione dell’eternit, e che per dotare la città di Vercelli di un impianto natatorio coperto l’Amministrazione Forte ha provveduto a progettare, finanziare e appaltare i lavori dove lei più volte è ritratto?

Capisce dottor Simion che se due amministrazioni hanno valutato la possibilità di recupero del Centro Nuoto qualcuno possa pensare ad un’idea balzana prevederne l’abbattimento?

Non solo non avete mantenuto la parola data agli elettori, mantenendo il “progetto del coperchio” della piscina esterna, ereditato dall’Amministrazione Forte, che consentirà tra qualche mese di far nuotare i vercellesi. Ma lo avete anche reso privo della logica con cui era stato pensato, ossia quella di una successiva fase 2 con la quale sarebbe stata ristrutturata la vasca interna, creando un servizio complementare a quello fornito da quella esterna.

Michele Cressano, Alberto Fragapane, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso, Alfonso Giorgio