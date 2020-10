Locarni: "Non è un sindaco che può indicare scelte di strategia sanitaria regionale"

Sta destando un vespaio soprattutto tra i cittadini l'affermazione del sindaco di Novara sull'opportunità di trasformare l'ospedale di Vercelli in centro Covid del quadrante.

E anche le prese di posizioni da parte del mondo politico cittadino non tardano ad arrivare: la prima è di Gian Carlo Locarni, presidente del Consiglio comunale e segretario cittadino della Lega (stesso partito del sindaco novarese Alessandro Canelli).

"Riguardo ad alcune affermazioni, anzi oserei dire esternazioni, che parrebbero di un sindaco a noi vicino sia dal punto di vista chilometrico che di colore politico, sono portato a dire che su certe argomentazioni bisogna avere contezza oltreché conoscenza - scrive Locarni in un post su Facebook che sta raccogliendo molti consensi - Non sarà certo uno dei sindaci del Quadrante a indicare scelte di strategia sanitaria regionale. Il tema è delicato; c'è un tavolo tecnico e c'è un coordinamento del Dirmei preposto. In un’ottica di quadrante su diversi aspetti si concertano le scelte ma soprattutto si fanno affermazioni dopo aver sentito gli organi preposti. Un’azione da tifosi su argomentazioni simili la troverei fuori luogo. Non sarà certo un ospedale Hub nel dover fare questo percorso ma ripeto ci sono organi competenti nel merito".