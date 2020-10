AlpiFOOD Magazine - Il Freddozzo di Oleggio: da liquore di paese a simbolo di unicità e valorizzazione del territorio

Vi presentiamo l’ultima azienda del progetto AlpiFOOD: un’idea di networking fra quattro realtà territoriali di differente vocazione - La Neronatura di Torino, la De Mori di Cossato (Biella), la Freddozzo di Oleggio (Novara), il Salumificio Colombo di Crosio della Valle (Varese) - che condividono il piacere nel ricercare e proporre l’autenticità del gusto e dei sapori italiani.

Oggi tocca al Freddozzo, un liquore storico nato in provincia di Novara, a Oleggio. Creato… quasi per caso, il Freddozzo è stato un prodotto soltanto locale per oltre 40 anni: si tratta di una macerazione di lamponi in grappa la cui principale caratteristica è quella di dover essere bevuto rigorosamente ghiacciato.

L’esperienza della Distilleria F.lli Revel Chion ha permesso di riprodurre la ricetta originale non solo per il territorio Novarese, ma per un pubblico più ampio; così, da semplice liquore da bere con gli amici, nel 2015 il Freddozzo si è trasformato in una vera e propria azienda a conduzione familiare, diventando sinonimo di qualità, unicità e valorizzazione del territorio.

Grazie alla collaborazione con altre realtà artigianali e alla sua adattabilità in termini di gusto, è stato possibile creare dapprima una serie di nuovi prodotti sempre al lampone, come cioccolatini ripieni, baci di dama, panettoni e colombe. Successivamente, l'azienda di Oleggio ha deciso di lanciare una linea allo zenzero: così, dal 2019, è stato creato il liquore allo zenzero; inoltre i cioccolatini, i panettoni e le colombe sono state riproposte anche in questa variante dal gusto più piccante.

Le novità non mancano però neanche nel 2020: l’ultima invenzione è l’Amaro Effe, un amaro di erbe da bere ghiacciato; l’ultimo progetto è invece “Casa Freddozzo”, che verrà inaugurata nei prossimi giorni: si tratta del nuovo punto vendita, situato ad Oleggio, dove poter acquistare direttamente sia i prodotti dell’azienda, sia selezionate prelibatezze del territorio (a partire da quelle del network AlpiFOOD), con i quali creare confezioni regalo adatte a tutte le esigenze.

Il nostro viaggio alla scoperta delle aziende del progetto AlpiFOOD si conclude qui; nei prossimi giorni conosceremo più nel dettaglio i prodotti e le golose proposte, rigorosamente made in Italy, del network.

Per scoprire di più sui prodotti de “Il Freddozzo di Oleggio”, potete visitare il sito www.ilfreddozzodioleggio.it e la pagina Instagram @freddozzo_di_oleggio