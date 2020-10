Rubano i cosmetici da Tigotà ma vengono smascherata dal direttore: nei guai due donne

Furto al Tigotà di Borgosesia; due donne sono finite nei guai per aver sottratto cosmetici per un valore di circa 200 euro.

Nel pomeriggio di martedì il responsabile del Tigotà di Borgosesia ha notato che due clienti stavano uscendo dal negozio celermente senza nulla acquistare. Incuriosito da tale atteggiamento, si è affacciato sul parcheggio annotando la targa e il tipo di veicolo su cui salivano e si allontanavano. Poi gli è bastata una rapida visione delle telecamere a circuito chiuso per notare che le due donne avevano occultato diversi cosmetici nelle loro borsette.

Immediata è partita la segnalazione al 112: sul posto è intervenuta una pattuglia della Aliquota Radiomobile che ha intercettato l’utilitaria poco distante e bloccato le due donne. Nelle borse si rinvenivano diversi cosmetici, per un valore di circa 200 euro.

Le due ladruncole, di Porlezza (Como) e Varedo (Monza Brianza), sono state accompagnate in caserma e deferite per furto in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli. La refurtiva è stata restituita al punto vendita e il responsabile ha ringraziato calorosamente i militari per l’esito positivo della vicenda.