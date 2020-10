Inchiesta Korczak: alle battute finali il processo all'ultima insegnante accusata di maltrattamenti

Dopo un lunghissimo rinvio a causa dell'emergenza sanitaria, sta arrivando alle battute finali il processo nei confronti di Luisita Cantù, la terza insegnante di scuola materna Korczak finita agli arresti nel 2017, con l'accusa di maltrattamenti.

Martedì, davanti al giudice Cristina Barillari è stata ascoltata una teste d'accusa che era spuntata a sorpresa lo scorso gennaio e che il pubblico ministero Davide Pretti aveva chiesto di ascoltare, perché dalla deposizione resa dalla donna alla squadra mobile sarebbe emerso un capo d'accusa aggiuntivo, un ulteriore episodio di "trascinamento con violenza" ai danni dell'alunno disabile che la donna seguiva come insegnante di sostegno. Un episodio risalente al 2016 (quindi all'anno precedente rispetto all'inchiesta condotta dagli agenti della squadra Mobile), al quale la teste, mamma di un alunno della classe in cui insegnava l'imputata e parte civile costituita in rappresentanza del figlio, ha raccontato di aver assistito in prima persona ma che, fino allo scorso gennaio, non era mai emerso né la teste aveva ritenuto di dover raccontare.

"Un mattino, dopo aver accompagnato mio figlio in classe - ha detto la teste - ho visto che, nel corridoio, la maestra stava tentando di sollevare di peso il bimbo, che era a terra, per spostarlo verso la classe. Per me quello non era un comportamento idoneo da parte dell'insegnante: visto che c'era un situazione di stallo, in cui il bambino faceva resistenza e l'insegnante cercava di forzarlo a fare qualcosa contro la sua volontà, volevo intervenire per trovare una soluzione diversa, ma quando mi sono avvicinata ho visto che c'erano i genitori del piccolo e dunque ho pensato che non fosse compito mio".

Dell'episodio, la donna ha detto di non aver poi parlato con nessuno, né con l'insegnanti né con i genitori del bambino né con il proprio figlio fino a giorni molto recenti.

Una circostanza che ha incuriosito i legali della difesa, Fabrizio Mastro e Cosimo Maggiore che nel controinterrogatorio hanno contestato alla teste alcune discrepanze rispetto ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate alla squadra Mobile chiedendo anche quale fosse il motivo per cui non avesse segnalato ai genitori quel comportamento ritenuto inadeguato "Non ritenevo fosse compito mio", ha detto la donna.

Alcune domande sono arrivate anche dal giudice che ha voluto sapere se durante l'episodio riferito la teste avesse sentito frasi o parti di conversazione tra l'insegnante e il piccolo. "Il bambino non parlava e non ho ricordi di parole dette neppure dall'insegnante".

Sull'episodio è poi anche stato sentito, come teste della difesa, il papà del bambino che, secondo il racconto, avrebbe assistito alla scena. "Io sono il primo responsabile del benessere di mio figlio - ha detto l'uomo -: se avessi assistito a un episodio di maltrattamento nei suoi confronti sarei intervenuto immediatamente. All'epoca mio figlio aveva grandissime difficoltà a oltrepassare qualsiasi tipo di porta: la porta della nostra casa, quella dell'auto, quella della classe. Spesso si gettava in terra e doveva essere bloccato per evitare che si facesse male o sbattesse la testa. Io e mia moglie lo portavamo a scuola tutti i giorni e ci fermavamo fino a che non era in classe: non ho mai assistito a episodi di trascinamento con violenza da parte della maestra Luisita. Nei quattro anni di materna lui è molto cambiato, e non ho mai visto atteggiamenti di repulsione o di pausa nei confronti della maestra Luisita: qualche volta è andato anche a giocare casa sua e ancora oggi, se passiamo in zona, riconosce la casa e chiede di Luisita". Su richiesta del giudice l'uomo ha poi specificato di non aver mai notato graffi particolari o escoriazioni o lividi sulle braccia del bambino nel corso degli anni di materna. "E' capitato che giocando cadesse e che quindi avesse qualche bollo com'è normale per i bambini - ha spiegato - ma non ha mai avuto sulle braccia o sui polsi segni che potessero anche solo minimamente far pensare alla stretta da parte di un adulto". Il papà del bimbo ha anche ribadito che nessun altro genitore aveva mai espresso riserve, con lui o con la moglie, sui metodi usati dalla maestra.

Nella prossima udienza verrà ancora sentito un perito di parte, poi si passerà alle richieste finali.