Mascherina anche all'aperto se si incontrano non conviventi: multe da 400 a 1000 euro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto che rende immediatamente obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi all'aperto e nei luoghi chiusi in caso di prossimità con persone che non sono conviventi. Quando si esce di casa bisogna quindi avere con sé la mascherina per indossarla immediatamente se ci si avvicina a persone che non sono conviventi.

Previste pesanti sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni, si va da 400 euro a 1.000 euro.

Alle Regioni viene consentito di disporre provvedimenti più restrittivi, mentre viene tassativamente vietato di allentare le maglie rispetto alle regole imposte a livello statale.

Lo stesso decreto proroga lo stato di emergenza per la pandemia fino al 31 gennaio 2021 e proroga il dpcm del 7 settembre in scadenza oggi fino al 15 ottobre.

Infine viene aggiornato l'elenco dei Paesi di rientro dai quali è obbligatorio il tampone: all'elenco, prorogato, che comprende Croazia, Grecia, Malta, Spagna e sette regioni della Francia, si aggiungono l'Olanda, il Belgio e l'Inghilterra.