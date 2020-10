"The Walk", la stagione degli Anacoleti riparte dalla strada. Con lo spettacolo di Cuocolo / Bosetti

Un viaggio attraverso la città. Così riparte il teatro nella stagione 2020-2021 nonTemporanea dell’Officina Anacoleti: con una passeggiata - quasi un gesto scaramantico - una sorta di ribellione contro quei mesi passati dentro casa.

The Walk, questo è il titolo dello spettacolo errante della coppia Cuocolo – Bosetti, in coproduzione con IRAA Theatre, Australia Council for the Arts e Teatro di Dioniso, in scena per le strade del centro storico vercellese da martedì 13 a mercoledì 21 ottobre. Presentato per la prima volta nel 2013 al Teatro Metastasio di Prato, The Walk ha viaggiato per le maggiori città italiane ed europee, vincendo tra gli altri il Premio Hystrio per l'innovazione.

Viaggio, memoria e narrazione. Venticinque spettatori camminano insieme per la città, guidati da una voce, da un’attrice e da una storia. Camminare insieme verso se stessi, verso il proprio mondo – senza fretta, senza dimenticarci di noi. Camminare per scoprire attraverso il mondo ciò che è dentro di noi. Si attraversano luoghi pubblici e privati, e con essi si vive il presente e il passato, un viaggio non solo fisico ma anche temporale, alla scoperta di ciò che è cambiato.

Dalla casa, alla camera d’albergo, dalla scena alla linea telefonica, il teatro di Cuocolo Bosetti ricerca da sempre il proprio spazio all’interno della vita quotidiana, e lo fa attraverso spazi non convenzionali ed elementi autobiografici, sempre presenti nelle loro opere, in grado di rendere subito più vicino l’artista al suo pubblico.

Anche in The Walk l'elemento centrale è quello autobiografico. Parte dall'autobiografia, non perché le nostre vicende personali siano così importanti, ma per la consapevolezza che le nostre vite e quelle degli altri non sono poi così dissimili. La storia di The Walk raddoppia, rinforza, espande l'esperienza del camminare insieme. E' una storia che parte dalla perdita di un caro amico e dalla nostra reazione a questo avvenimento. Una storia che comincia e ricomincia e comincia di nuovo, che si muove in avanti, che gira di lato, che va da qualche parte, che forse non va da nessuna parte, ritorna sui suoi passi e sempre sovrappone narrativa ed esperienza. Invita gli spettatori a ricreare un itinerario in cui la relazione tra frase, immagine e città genera un nuovo significato. Le sue biforcazioni e metamorfosi, come quelle del nostro percorso, producono un inusuale senso di spaesamento.

The Walk è una storia di limiti e confini, di confini e della loro erosione, e del mettere alla prova i limiti ed i confini fra la pratica artistica e la vita quotidiana.

La compagnia Cuocolo / Bosetti Iraa Theatre, fondata a Roma nel 1978, si è trasferita a Melbourne nel 1988 dove, a partire dal 2000, presenta Interior Sites Project che dura ancora oggi ed è composto da 15 spettacoli differenti. Dal 2012 apre una sede anche in Italia, a Vercelli, dove con il contributo dell'Australia Council ed alcuni dei principali festival teatrali italiani presenta una serie di lavori nuovi e di repertorio. Vincitori di numerosi premi tra cui Unesco Awards (USA), Green Room Award, MO Award, Premio Cavour (Australia) e nel 2015 del Premio Hystrio (Italia), i loro spettacoli sono allestiti spesso in spazi non teatrali, case ed hotel dove vivono, o strade, gallerie d'arte, sempre esponendo lo spazio intimo e domestico allo sguardo dello spettatore-ospite alla ricerca di un'impossibile, illecita geografia dell’intimità.

The Wlak prevede la presenza di massimo 25 persone per replica: il programma comprende spettacolo il 13-14-15-18-20-21 ottobre alle 21; il 16-17 ottobre doppia replica ore 18 e 21 con partenza del dehors del bar Cavour di piazza Cavour.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ oppure scrivendo a spettacoli@anacoleti.org o telefonando al 335.5750907 Gli spettatori partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali previsti dai vigenti regolamenti ed osservare le indicazioni fornite dagli addetti. È gradito l’arrivo venti minuti prima dell’orario di spettacolo per un ordinato svolgimento delle funzioni di biglietteria.

Il costo dei biglietti: intero 15 euro – ridotto under 25 e over 65 10 euro.