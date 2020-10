Italia Viva: "Piano straordinario contro il dissesto del territorio"

Riceviamo e pubblichiamo.

Italia Viva Vercelli, nelle ore drammatiche dell’alluvione che ha colpito duramente anche il territorio vercellese, è vicina ai familiari delle vittime e alle persone che hanno avuto danni a causa dell’esondazione dei fiumi e dei torrenti.

Il coordinamento provinciale vercellese si unisce pertanto con forza al rilancio della petizione di Italia Viva a favore di un Piano straordinario contro il dissesto idrogeologico, per l'edilizia scolastica e di prevenzione contro il rischio sismico.

I coordinatori vercellesi Diego Costanzo e Francesca Tini Brunozzi si sono quindi da subito attivati per le problematiche del territorio presso le parlamentari di Italia Viva Silvia Fregolent e Raffaella Paita (presidente della commissione Trasporti della Camera) che presenterà, insieme ai colleghi della commissione ambiente, una proposta di legge per il ripristino dell'unità di missione contro il dissesto idrogeologico Italia Sicura. Durante il governo Renzi-Gentiloni era stato infatti predisposto un piano da 1,2 miliardi di euro con fondi Bei (banca europea degli investimenti) per il centro-nord, nei territori dove si sono nuovamente verificati i disastri in queste ore, che è stato incomprensibilmente azzerato dal governo Cinque Stelle Lega.

“È di conforto rilevare che il crollo del ponte sul Sesia tra la nostra provincia e quella di Novara a Romagnano non abbia fatto vittime - dichiarano Diego Costanzo e Francesca Tini Brunozzi -. Tuttavia, mentre si farà chiarezza sulle responsabilità della riapertura poco prima del cedimento strutturale, faremo in modo di sollecitare attraverso il Piano Shock di Italia Viva il ripristino di un ponte essenziale per i nostri collegamenti verso la Lombardia, una infrastruttura di vitale importanza per un’economia locale già duramente provata dalla crisi pandemica.”