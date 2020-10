Il trend dei giochi online in questo 2020: qualche sorpresa

Sappiamo tutti che questo 2020 ci ha obbligati a rimanere chiusi in casa per qualche mese. Come si è comportato il comparto dell'online gaming in questo periodo? Sarebbe curioso poter fare qualche stima.

Fortunatamente, possiamo farla davvero, andando ad analizzare il modo in cui piattaforme come Voglia Di Vincere casinò online abbiano "tenuto botta", o addirittura visto aumentare di molto il loro mercato.



NUMERI IN VERTIGINOSA CRESCITA

A causa all'interruzione delle operazioni di gioco "fisico" (in ricevitorie o strutture VLT) per le restrizioni dovute al contenimento della pandemia, il gioco online continua a crescere in Italia, almeno in alcuni segmenti. Nonostante il trend di crescita sia stabile già da tempo, dato che il gioco a distanza è sempre aumentato da un mese all'altro, nelle settimane centrali dell'anno si sono registrati trend straordinari, legati proprio all'emergenza. Prendiamo ad esempio la crescita del poker online, che dopo anni di calo torna a registrare numeri positivi. Sarebbe però impreciso parlare di "boom", dato che la maggior parte dei numeri deriva da uno spostamento dei giocatori da un gioco all'altro, dovuto soprattutto alla mancanza di eventi sportivi sui calendari delle scommesse, che ha visto molti utenti scommettere sul poker o sul casinò invece di scommettere sui (pochi) eventi minori: una circostanza che, seppure fosse già scritto che sarebbe cambiata, ha fatto in modo che diversi giocatori abbiano ampliato i loro orizzonti di divertimento, lasciando in loro, probabilmente, la voglia di tornare (ancora e ancora) sul comparto casinò, anche una volta riaperti i principali tornei sportivi.



ALCUNI DATI

Ma vediamo i dati, la parte della disamina che sola ci può dare il polso della situazione. A partire dai giochi da casinò che a marzo, sui siti web autorizzati dall'Adm (cioè l'Agenzia Dogane e Monopoli, la sola che in Italia può rilasciare una licenza di gioco che attesti la sicurezza e la legalità della piattaforma in questione), registrano una spesa di 93.995.830 euro, rispetto ai 60.641.293 euro che erano stati contati nello stesso mese dello scorso anno. Si tratta di una crescita che raggiunge il 35,5%: decisamente una cifra ragguardevole, che merita di essere attenzionata.

Le scommesse sportive, di contro, hanno visto nello stesso periodo, e chiaramente non c'è da stupirsi, un grande calo delle entrate, mentre il comparto dei casinò online è davvero giunto a una fioritura più sostanziosa.



Certo, ora i campionati sono ricominciati, e con essi stanno per avere avvio le varie coppe (nazionali e internazionali). Ma siamo comunque ragionevolmente certi di un fatto: anche con le scommesse tornate a pieno regime, ecco che gli utenti che avevano provato, negli scorsi mesi, ad "ammazzare il tempo" sulle piattaforma di casinò online, probabilmente non rinunceranno a una partita di poker. Anche perché questo tipo di piattaforme propone loro anche la possibilità di giocare live: croupier in carne ed ossa distribuiscono carte o fanno ruotale la pallina sulla roulette, e questo tipo di brivido è difficilmente rimpiazzabile.

Ovviamente non ci resta che augurare il meglio a questo comparto, anche perché impiega un numero molto elevato di lavoratori, sia nel nostro Paese che nel mondo intero.