Borgosesia: un Info Point per gli alluvionati dell'Isola

Un Info Point con assistente sociale e tecnico comunale a disposizione degli abitanti dell'Isola che hanno avuto danni a seguito dell'esondazione del canale avvenuta venerdì notte. Il servizio viene organizzato dal Comune di Vercelli nelle giornate di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre dalle 10 alle 16: l'Info Point sarà allestito all'incrocio tra via Isola di Sotto e via Isola di Sopra, così come aveva anticipato già lunedì il sindaco Paolo Tiramani.

«Saranno presenti assistente sociale e tecnico del Comune – spiega Tiramani – l’assistente sociale per raccogliere tutte le richieste delle famiglie in relazione alle loro necessità primarie, mentre il tecnico distribuirà dei moduli di valutazione danni, che si potrà trasmettere all’azienda proprietaria del canale, che ha già provveduto ad aprire un sinistro. I cittadini potranno compilare tale modulo e scegliere se trasmettertelo avvalendosi dell’assistenza di un legale messo gratuitamente a disposizione dal Comune oppure se inviarlo direttamente, tramite un legale di loro fiducia».

Intanto il Comune continua a lavorare per riportare la situazione alla normalità e per dare supporto ai borgosesiani più colpiti dall’evento calamitoso. Lunedì sono stati stanziati i primi 100mila euro per far fronte alle prime operazioni di ripristino del territorio e di supporto logistico alle famiglie in difficoltà.

«Io e i miei assessori siamo a disposizione delle persone che si trovano in difficoltà – dice ancora il sindaco – siamo a disposizione di tutti, per effettuare sopralluoghi e dare supporto nella ricerca di soluzioni che possano alleviare i disagi. Non esitate a chiamarci».