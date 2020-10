Borgosesia, Comune e ditta verificano le responsabilità per l'esondazione del canale

Primo incontro di verifica tra il Comune di Borgosesia e la ditta BasikDue, che gestisce il canale diretto alla centrale idroelettrica interna allo stabilimento Zegna e la centrale stessa.

La riunione è seguita all’evidenza che la grande mole d’acqua che ha investito l’abitato delle vie Isola di Sopra e Isola di Sotto è dovuta esclusivamente alla tracimazione del canale di derivazione della centrale idroelettrica e non all'esondazione del fiume Sesia, come ha successivamente comunicato il sindaco, Paolo Tiramani, parlando via facebook ai concittadini.

Sindaco e giunta hanno incontrato Alessandro Barbero, supervisore tecnico della BasikDue, ditta che gestisce la centrale idroelettrica all’interno dello stabilimento Zegna, e il relativo canale.

«L’incontro si è svolto in un clima di assoluta collaborazione – spiega Tiramani – abbiamo stabilito di aprire un tavolo tecnico per accertare eventuali responsabilità, e procedere quanto prima a dare risposte alle famiglie colpite dall’alluvione».



Barbero, responsabile tecnico della ditta titolare della gestione del canale, a sua volta esprime la massima apertura al dialogo: «Il livello della piena è stato imponente – dice – il canale è stato invaso dall’acqua con una violenza inaudita, tanto da implodere esso stesso. Siamo disponibili a tutte le verifiche del caso e a far emergere le responsabilità a monte di quanto accaduto».

Ai concittadini Tiramani ha poi precisato di aver ricevuto comunicazione dalla ditta sull'apertura di una segnalazione all'assicurazione e che, nella giornata di martedì è previso un ulteriore incontro con i tecnici comunali.

Intanto l’Amministrazione Comunale ha stanziato 100mila euro per far fronte all’emergenza di queste ore, dalla rimozione dei rifiuti allo spurgo dei cortili, dall’asportazione dei fanghi che hanno invaso le strade agli interventi per trasportare in carrozzeria le autovetture sommerse. "Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per ripulire l'Isola - dice ancora Tiramani - e sono personalmente vicino agli abitanti che, anche in questa situazione così difficile e dolorosa, hanno dimostrato una grande dignità e una grande forza d'animo. L'amministrazione non vi lascerà mai soli: stiamo attivando uno sportello che servirà come punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto danni nel fine settimana appena trascorso. Quanto prima fornirò tutte le indicazioni del caso".



Lunedì pomeriggio, intanto, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è arrivato a Borgosesia per verificare la situazione delle aree alluvionate: insieme al sindaco Tiramani e alla giunta, Cirio si è intrattenuto a parlare con diversi abitanti del Rione Isola e ha fatto i complimenti al sindaco per come ha gestito l’emergenza. Dal canto suo, Tiramani ha apprezzato l’attenzione e la vicinanza della Regione, e del presidente in particolare, in questo difficile evento che ha colpito la città di Borgosesia e la Valsesia tutta.