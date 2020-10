"Sos Monellina, un valido aiuto per i pazienti oncologici"

L'associazione Sos Monellina, che fornisce un supporto pratico e burocratico ai malati oncologici, ha una nuova sede in città. Da qualche giorno è infatti in funzione l'ufficio di via Quintino Sella , 1, telefono 388 1955842.

L'associazione si propone di stare vicino ai malati dando un supporto pratico (ad esempio nella consegna dei documenti per le richieste di invalidità o per il riconoscimento delle esenzioni) e morale a chi deve affrontare la malattia e ai familiari che vengono a loro volta messi in difficoltà.

Alla cerimonia, insieme ai referenti dell'associazione presieduta da Monica Rubinelli, hanno preso parte il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Ombretta Olivetti.

“Ho partecipato con molto piacere - afferma quest'ultima - all’inaugurazione della nuova sede dell’associazione “Sos Monellina”, che si occupa da tempo di offrire supporto ai malati oncologici”.

“Non solo come assessore - continua Olivetti - ma soprattutto in quanto operatrice sanitaria, mi impegnerò concretamente per aiutare l’associazione e i suoi progetti. Ho proposto, inoltre, di organizzare corsi per volontari al fine di formare personale che possa supportare al meglio il paziente oncologico durante il decorso della malattia e incontri con i pazienti stessi per spiegare come gestire la chemioterapia e diminuirne gli effetti collaterali. Entrambe le iniziative sono state approvate dall’associazione, per cui auspichiamo di poter procedere presto”.