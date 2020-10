Il 20 ottobre Olmo a Roma per ricevere il Cavalierato

E' stata fissata per martedì 20 ottobre la cerimonia di conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Carlo Olmo. Il Lupo Bianco sarà a Roma, al Quirinale, per ricevere dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il titolo conferito per l'encomiabile attività svolta durante e dopo l'emergenza Covid.

"Oggi l'emozione ha vinto su di me e non riesco a trattenere le lacrime...", scrive Olmo, comunicando l'arrivo della convocazione -. Sono profondamente commosso... Dedico questa Onorificenza ai miei genitori, lassù... e a mio figlio, Cielo, quaggiù. E nel cuore, Vi porto tutti con me".