Alluvione: danni anche alla viabilità interna. Crollato il ponte della Sesiella

Continuano i sopralluoghi nelle zone maggiormente danneggiate dal maltempo. E, purtroppo, anche l'elenco dei danni si allunga di ora in ora. Molto colpita è la zona di Castelmerlino dove intere cascine sono finite allagate e i danni alla rete dei collegamenti è assai rilevante.

“Lunedì mattina ho fatto una serie di sopralluoghi per vedere lo stato delle strade e dei ponti che collegano Vercelli ad alcune cascine limitrofe alla città - spiega Maurizio Tascini, assessore comunale alla Protezione civile - Come documentato dalle foto, il ponte della Sesiella è crollato”.

Sopralluoghi e conta dei danni proseguono anche nella giornata di martedì. “Lunedì il presidente Alberto Cirio - continua l’assessore leghista - ha visitato le zone del vercellese più colpite dal maltempo e ha confermato impegno e volontà per recuperare i fondi necessari al ripristino della situazione. Siano essi proveniente dal Governo o, in caso di diniego, dalla Regione Piemonte".

Intanto Tascini ringrazia tutti coloro che, nell'emergenza, sono stati in prima linea: "Voglio fare un ringraziamento alle Forze dell’Ordine e ai volontari della Protezione Civile per il supporto costante e fondamentale che continuano a offrire alla comunità in ogni occasione, soprattutto di disagio”, conclude l'assessore.