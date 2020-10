Un positivo e 38 negativi: due classi di Trino possono rientrare a scuola

Trentotto negativi, un positivo (un alunno di scuola primaria) e 7 ancora in attesa di esito.

Con un po’ di fatica, a causa di un problema che ha colpito la rete informatica, sono arrivati gli esiti parziali dei tamponi effettuati la scorsa settimana sulle due sezioni, una della scuola primaria ed una della scuola secondaria di Trino, finite in quarantena.

"In attesa degli ultimi risultati che dovremmo avere nella giornata di domani, quindi si segnala una positività su un alunno della scuola primaria - spiega il sindaco, Daniele Pane - Ho sentito personalmente la famiglia, e l’alunno sta bene e la famiglia è in quarantena in attesa di esito del tampone. Quindi a brevissimo gli altri alunni e gli insegnanti potranno rientrare a scuola. Per informazioni potete contare direttamente la scuola ai riferimenti Covid che trovate sul sito dell'istituto".



Intanto, un'altra classe di scuola media è stata messa in isolamento a causa di una positività di un alunno. "Oggi si sono svolti i tamponi e non appena avremo i risultati ve li comunicheremo", spiega ancora Pane.