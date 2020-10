Media inglese per la Pro Vercelli, ora la trasferta contro il Renate

La rivelazione

“Hristov non è solo un buon difensore, è bravissimo negli inserimenti: cerco di mandare anche lui dentro quando c’è spazio, oggi è stato bravo e ha trovato anche il gol” cosi si è espresso Mister Modesto al termine della partita, in trasferta, tra Pro Vercelli e Pro Patria.

Le bianche casacche, come successo nella prima apparizione contro il Novara, hanno fornito una prestazione dai due volti: nel primo tempo si è vista una Pro Vercelli macchinosa e lenta. Nel secondo tempo il coraggio e la qualità del gioco dei leoni di Via Massaua sono aumentate.

Una grande squadra ha la capacità di soffrire, i vercellesi non sono ancora una certezza del campionato ma hanno dimostrato anche di saper rispondere positivamente alle prime difficoltà: ottimo segno che conferma il buon lavoro fatto dal direttore sportivo Casella e da Modesto.

Hristov ha regalato, verso la fine del primo tempo, il gol del pareggio e ha “rischiato” di regalare, sempre con un ottimo colpo di testa, il gol della vittoria. In queste prime due partite il centrale il possente centrale bulgaro sta sorprendendo tutti. Carosso in panchina faceva storcere il naso ai più, la scelta di Hristov sembrava rischiosa ma ad oggi sta ripagando ampiamente. Media inglese per la Pro Vercelli, 4 punti totali ed ora (nella giornata di mercoledì 7 ottobre) le bianche casacche affronteranno, in trasferta, il Renate. La speranza è quella di trovare, già dalla prossima partita, le reti degli attaccanti.

Le altre del campionato

La seconda giornata di campionato del girone A di Serie C si è aperta con la sfida Livorno e Lecco: 2-2 il risultato finale. Complici i due autogol (uno per parte) arrivati verso lo scadere del match. Nuova vittoria della Juventus U23 che, in rimonta, si impone in trasferta contro la Giana Erminio per due reti ad una: Ranocchia, al minuto 64’, regala i tre punti ai bianconeri. Vittoria importante del Como contro la Pistoiese. I padroni di casa si sono imposti per una rete a zero, trovata nel finale di gara, grazie al gol dell’attaccante Alessandro Gabrielloni. Roboante vittoria dell’Alessandria, in casa, contro la squadra sarda dell’Olbia: 4-1 il risultato finale. Autentico mattatore di giornata è stato Simone Corazza. Con una doppietta di fondamentale importanza, l’attaccante, ha realizzato la prima e l’ultima marcatura del match. Anche il Pontedera trova il gol della vittoria nei minuti finali: al 94’ Magrassi batte Vettorel (portiere del Piacenza) e regala i tre punti ai padroni di casa. Punteggio pieno per la squadra toscana. Anche la Carrarese si impone, in trasferta contro la Pro Sesto, per una rete a zero: Infantino, su rigore al 21esimo minuto, trova il gol della vittoria.

Importante dimostrazione di orgoglio della Pergolettese in casa che, recuperando dalla rete di svantaggio di Manconi su rigore, recupera e batte l’Albinoleffe per 2 reti a 1: al 37’Bortoluz pareggia i conti, sempre su rigore, e Morello (al 73’) trafigge Savini e trova il gol vittoria. Ottimo il punteggio finale realizzato dal Novara: dopo la sconfitta del derby, gli azzurri si impongono per tre reti zero contro la Lucchese. Sul tabellino di gara entrano Tommaso Bianchi (minuto 44), Pablo Gonzalez (minuto 66) e Buzzegoli (minuto 76). Chiude la sconfitta del Grosseto in casa contro il Renate: De Sena al 60’ regala il gol vittoria ai suoi. Ricordiamo che il Rende, nella prossima gara di campionato, giocherà in casa contro la Pro Vercelli.