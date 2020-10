Come il gaming cambia le regole del gioco

È sotto i nostri occhi la piccola rivoluzione digitale, chiaramente accelerata dalla situazione di emergenza sanitaria, che mai come era accaduto prima ha spostato moltissime attività sul web: smart working, servizi al cittadino, spesa e e-commerce ma anche l’intrattenimento. Basti pensare che Netflix, come riporta “Il Foglio”, ha registrato nel 2020 ben 16 milioni di nuovi utenti solo tra gennaio e marzo, e dopo il lockdown c’è stato un ulteriore aumento del 57 per cento in Italia e del 34 in Spagna.

E quando si parla di web e intrattenimento è automatico far riferimento ai device, in particolare agli smartphone anziché TV o PC. In sintesi quella in cui ci troviamo è una sorta di smartphone revolution.

Ma come coniugare i nuovi costumi con la sicurezza degli utenti? Prendiamo un esempio concreto legato al gaming.

Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo: il 14 luglio 2018, poco più di due anni fa, entrava in vigore il Decreto Dignità che ospitava diverse norme, tra queste il divieto di fare pubblicità al gioco d’azzardo. Dai dati, e a distanza di tempo dal decreto, sappiamo che il settore, peraltro uno dei più tassati dallo Stato, ha comunque continuato a crescere. La finalità del decreto era ed è quella di tutelare il giocatore, tuttavia il divieto riguarda la sola call to action, ovvero gli inviti espliciti a compiere un’azione.

Ma esistono altre forme di tutela per chi ama giocare e la loro implementazione oggi passa principalmente per i device. Le grandi piattaforme che erogano servizi dedicati al gioco devono inevitabilmente stare al passo con la tecnologia, e sotto tutti i punti di vista, per questo anche la salvaguardia del giocatore è diventata un tema di ricerca e di sviluppo di nuove soluzioni più efficaci e sicure. L’industria dedicata al gioco on line ha fatto passi da gigante in merito alla protezione dei dati, proprio per evitare furti di informazioni sensibili che riguardano gli utenti. Questo di pari passo con le offerte che, per essere competitive in un mercato così in crescita, devono chiaramente diventare sempre più performanti, dalla UX-user experience alla grafica, dal 3D al live streaming, fino ovviamente ai titoli e alle scelte di tematizzazione dei game.

Inoltre, sempre in tema di tutela, possono accedere ai siti di gioco online solo maggiorenni, tant’è che proprio all’accesso, prima di poter giocare, viene richiesta la registrazione con l’obbligo di invio del documento di identità.

Sui siti di slot machine (ma non solo) autorizzati, per intenderci quelli certificati dall’Agenzia Dogane e Monopoli, è stata anche inserita l’opzione “blocco”; uno strumento molto utile che permette all’utente di impostare un limite di spesa predefinito, oltre il quale non andare.

Infine sono state caricate sui maggiori portali di gioco delle sezioni dedicate al “gioco responsabile” cui l’utente ha libero accesso in ogni momento.

Non è quindi un caso il settore del gioco on line stia registrando un gradimento sempre maggiore e che a differenza dei luoghi fisici come le sale slot vi sia un livello maggiore di attenzione all’utente.