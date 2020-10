Shopping online pagato con la carta di credito dell'ex: in una settimana gli svuota il conto

La storia tra i due era finita, ma lei, che aveva associato il numero di carta di credito del compagno al suo profilo per fare acquisti online, ha continuato a far shopping, fino a vuotare il conto corrente dell'uomo. Che, quando all'improvviso si è visto rifiutare un pagamento per mancanza di liquidità, è andato dai carabinieri, temendo che qualcuno gli avesse clonato la carta di credito.

Ai carabinieri della Stazione di San Germano è bastata una breve indagine per portare alla luce l'accaduto e denunciare una 36enne del posto per indebito utilizzo di carta di credito.

A essersi trovato al verde, invece, è un 45enne del posto: la scorsa settimana si è presentato in caserma asserendo che ignoti malfattori avessero clonato la sua carta di credito svuotandogli il conto corrente. L'uomo era andato a pagare l’assicurazione dell’auto ma il pagamento non era andato a buon fine per mancanza di fondi. Aveva così chiesto spiegazioni in banca dove gli era stato risposto che nell’ultima settimana erano stati fatti diversi acquisti on line.

Gli accertamenti da parte dei carabinieri di San Germano hanno permesso di scoprire chi fosse l’autore dell’indebito utilizzo della carta di credito. Si trattava della ex convivente, una 36enne del posto, che all’insaputa della vittima, aveva continuato a utilizzare un sito e-commerce per fare shopping (telefono cellulare, vestiti, scarpe) svuotandogli, di fatto, tutto il conto corrente.

La donna, invitata in caserma, ha cercato di giustificarsi, asserendo di non essersi accorta che gli acquisti on line erano collegati non alla sua carta di credito ma a quella dell’ex, da cui, tuttavia, si era lasciata alcuni mesi prima: per lei è così scattata la denuncia.