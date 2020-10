Si spala il fango dalle case di via Vercelli, dove sabato l'acqua ha superato il metro d'altezza - IL VIDEO DELL'ALLUVIONE

E' ancora molto difficile la situazione della famiglie che vivono nelle villette della zona di via Vercelli, a BorgoVercelli (lungo la Provinciale di fronte al MoviePlanet).

Nella notte tra venerdì e sabato l'acqua è arrivata inesorabile a invadere giardini, garage, tavernette e piani bassi delle case, che si trovano all'incirca un metro al di sotto della provinciale, chiusa pochi più avanti per ripetuti cedimenti. La strada che raggiunge le case era diventata un torrente in piena, raggiungendo un'altezza spaventosa, come si vede nel video girato dai Vigili del Fuoco.

Lunedì, per tutto il giorno i residenti, affiancati dai volontari della Protezione civile hanno spalato fango dai garage e rimosso mobili, elettrodomestici, oggetti, "pezzi di vita" irrimediabilmente impregnati di acqua e sporcizia. Un lavoro faticoso e doloroso. Nessuno ha voglia di parlare, ovviamente, perché c'è ancora troppo lavoro da fare per rimettere in sesto le case messe a rischio dall'acqua.

La conta dei danni è impossibile, al momento. C'è roba da buttare via subito per poter pulire il fango e far asciugare muri e pavimenti: tutto il materiale danneggiato viene messo contro la massicciata della strada per essere poi portato in discarica. I giardinetti e gli orti sono coperti dal fango, i giochi dei bambini trascinati via dall'acqua. Un vero disastro per le famiglie e, poco più avanti, anche per le aziende della zona. Sono diversi i capannoni ancora parzialmente invasi dal fango: ci sono recinzione abbattute e abbondanti depositi di erba e fanghiglia ancora da rimuovere. L'alluvione, qui, lascerà strascichi a lungo.