Canale Cavour: crolla un pilone del ponte sul Cervo

Sono partite lunedì mattina le operazioni di svuotamento del canale Cavour necessarie per poter intervenire dopo i gravi danni subiti dallo storico manufatto all'altezza del ponte canale con cui il Cavour passa sul torrente Cervo a Formigliana.

Tronchi e detriti, oltre alla violenza delle acqua, hanno completamente ostruito le arcate, provocando il crollo di un pilone che sorregge il ponte canale.

"Questo è quanto ci ha lasciato la piena sul Torrente Cervo - spiegano da Ovest Sesia attraverso i social - Il Canale Cavour non è solo importante dal punto di vista architettonico, ingegneristico e storico, è la più grande arteria del sistema irriguo della nostra piana risicola. C’è un oggettivo rischio di crollo quindi per favore non recatevi nelle vicinanze".

Il danno alla struttura è molto ingente e altrettanto grave è la situazione che si potrebbe creare in prospettiva: quel tratto del canale serve la rete di Est Sesia il che significa che se il danno perdurasse le risaie servite a valle di quell’area e verso il Novarese resterebbero a secco.