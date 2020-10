Botta: "La piena peggiore degli ultimi 120 anni"

"Proseguendo nella conta dei danni - spiega ancora Botta ai suoi concittadini - un tratto di strada di circa 200 metri, tra Locarno e Crevola è stato spazzato via dall’acqua del Sesia. Ed è proprio qui che si è verificata la disgrazia più grande, poiché è deceduto un giovane ragazzo che stava transitando, in quel momento, con la sua auto. Desidero far giungere alla famiglia della vittima la vicinanza e l’abbraccio sincero di tutta la città per la dolorosa perdita". A Varallo è ancora attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione civile per raccogliere le segnalazioni relative a danni e situazioni di emergenza: i numeri da contattare sono quelli del Comandante Polizia Municipale, Massimo Genova (329.1213331) e del Responsabile dell'Ufficio tecnico Riccardo Peco (329.1213328). "Abbiamo incaricato una task force formata dai geologi Stoppa e Cavagnino e dagli ingegneri Vantaggiato e Mattasoglio per la mappatura di tutti i danni e la progettazione dei ripristini", spiega ancora Botta ai suoi concittadini.

Disastrosa, poi, la situazione nelle valli laterali, in particolare nella Val Mastallone e nella Val Sermenza.

"E' già stato chiesto lo stato di calamità dai Comuni e dalla Provincia di Vercelli - prosegue Botta - Lunedì alle 13:30 sarà a Varallo il Presidente della Regione Alberto Cirio, ieri c’è stato il Vice Presidente della Regione Fabio Carosso per i sopralluoghi necessari alla richiesta fondi. Come presidente della Provincia sono vicino a tutti i sindaci e a tutti quei cittadini che in un attimo si sono visti sottrarre beni preziosi, frutto di lavoro e sacrificio. In questi giorni e queste notti ho seguito passo passo l’evolversi della situazione. Ho avuto accanto i volontari della Protezione Civile, del Soccorso Alpino, della Croce Rossa, di altre associazioni, delle Forze dell’Ordine che ringrazio per il lavoro e la dedizione mostrate".