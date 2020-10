Tre appuntamenti con la prosa

Il Comune di Vercelli insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo torna al Teatro Civico, con tre appuntamenti nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Gli appuntamenti sono:

Giovedì 19 novembre 2020 ore 21:00 “Trascendi e Sali”

- Domenica 29 novembre 2020 ore 21:00 "Massimo Lopez e Tullio Solenghi show"

- Domenica 13 dicembre 2020 ore 21:00 "Gershwin suite/Schbert Franmes".

Si ricorda ai possessori del biglietto della stagione precedente, o di uno dei singoli spettacoli, che dovranno sostituirlo con un Vaucher presso Dosio Music (Via Giuseppe Verdi, 44, 13100 Vercelli VC, da martedì/sabato 09.30-12.30 15.30-19.30- 0161/253047) o la biglietteria del Teatro.

INFO E BIGLIETTERIA

Intero € 20, ridotto € 18* - Solo platea

*le riduzioni sono valide per: abbonati alla stagione 2019/2020, under 25, over 65.

martedì e venerdì 17.00-19.00| sabato 10.00-12.00 presso la biglietteria del Teatro a partire dal giorno 9 ottobre 2020.

Per informazioni: 0161.255544| 0161596243

biglietteria.vercelli@piemontedalvivo.it