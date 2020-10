Pro Patria-Pro Vercelli 1-1. Buon punto

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1

PRO PATRIA (3-5-2): Greco; Gatti, Saporetti, Boffelli; Cottarelli, Colombo, Bertoni, Galli, Pizzul (Nicco dal 56’); Le Noci, Latte Lath (Kolaj dal 70’). A disposizione: Mangano, Kolaj, Piran, Nicco, Ferri, Dellavedova, Pisan. All. Sala.

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Iezzi (Petris dal 36’), Emmanuello, Nielsen (Graziano dal 63’), Bruzzaniti; Rolando, Zerbin, Comi (Romairone). A disposizione: Moschin, Rodio, Auriletto, Graziano, Romairone, Della Morte, Tintori, Ruggiero, Padovan, Secondo, Carosso, Petris. Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitra il signor Michele Delrio

Marcatori: Saporetti (PP) al 26’; Hristov al 38’;

Ammoniti: De Marino, Zerbin, Rolando, Emmanuello, Hristov della Pro Vercelli; Latte Lath, Cottarelli, Nicco della Pro Patria;

Primo tempo

Ammonito De Marino che mette giù un avversario dopo aver perso palla.

Poco da raccontare dopo 10 minuti. Nielsen, Bruzzaniti e Rolando sembrano in palla. Bene anche Masi, buone alcune sue sventagliate.

Per la difesa della Pro Vercelli la velocità di Latte Lath potrebbe essere un problema. Siano al 16’, nessun pericolo per i due portieri.

Terzo angolo per la Pro Patria. Angoli che Le Noci tira direttamente in porta. Per due volte Saro respinge con i pugni, ma si tratta di conclusioni non irresistibili. Minuto 23.

Vantaggio dei padroni di casa al 26’: su angolo, testa in mischia di Saporetti, che anticipa tutti. Pro Patria 1 Pro Vercelli 0.

Buona la reazione della Pro, subito in avanti. Per due minuti la Pro Patria è chiusa nella sua area. Due angoli e un tiro centrale di Bruzzaniti, servito da Nielsen: eppur si muove (la Pro). Minuto 32.

Esce Iezzi, infortunato, subentra Petris, che esordisce. Minuto 36.

Petris si sistema in fascia destra, Bruzzaniti va sulla mancina.

Pareggio della Pro con cross (appunto dalla sinistra) di Bruzzaniti e colpo di testa di Hristov che anticipa il suo marcatore: Pro Patria 1 Pro Vercelli 1. Al 38’.

La Pro sta prendendo fiducia, la manovra è più fluida. Bene il nuovo entrato Petris.

Secondo tempo

Primo acuto della ripresa: è della Pro. Il solito Bruzzaniti per la testa di Hristov che, da buona posizione, manda alto.

A mezz’ora dal termine entrano Romairone e Graziano; escono Nielsen e Comi.

Su angolo, testa di Hristov e gran parata di Greco. Siamo al 65’.

Bel tiro dalla distanza di Emmanuello, due metri almeno sopra la traversa.

Graziano a Zerbin, alto e sbilenco. Al 73’.

Due ammonizioni in un colpo solo: Rolando per fallo, Emmanuello per proteste.

Punizione dal limite per la Pro Vercelli: gran sinistro di Rolando, traversa. È l’80’.

Altra conclusione dalla distanza di Emmanuello con parata maldestra ma efficace di Greco. È l’89’.

Ammonito anche Hristov.

Fischio finale, buon punto per la Pro di Modesto.