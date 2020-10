Modesto: "La partenza della gara non mi è piaciuta"

Francesco Modesto è soddisfatto ma non troppo. Dice: «La partenza non mi è piaciuta. Troppo lenti nel giro palla, loro hanno vinto i duelli nelle seconde palle. Ma va bene così: un punto, con la consapevolezza che dobbiamo migliorarci. Dobbiamo gestire meglio la palla. Ripeto: abbiamo giocato con il freno a mano tirato nei primi venti minuti, ma sono fiducioso perché la squadra sta dando il massimo. E anche chi è entrato mi ha dato buone risposte.»

Hristov? Una buona gara è un gol

«È bravo negli inserimenti, bene così. Adesso aspettiamo i gol degli attaccanti»

Sentiamo ora lui, il difensore goleador.

«Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia. Ma anche a me stesso. Noi abbiamo iniziato male nei primi venti minuti, era tutto difficile, non lo so perché… poi siamo venuti fuori, soprattutto nella ripresa, quindi un buon punto. Ho avuto due occasioni, oltre al gol, in una il portiere ha fatto un intervento incredibile».