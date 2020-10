Le pagelle della Pro vista con la Pro Patria

Saro

Ordinaria amministrazione, attento sui corner battuti direttamente a rete, un po’ precipitoso in un paio di rinvii: 6,5

Hirstov

Gran gol, grande acquisto di Casella. Contro la velocità degli avanti della Pro Patria ha giocato d’anticipo e di mestiere: 7,5

Masi

Ottime chiusure, e, in alcuni frangenti, buone aperture. Non era una gara facile, viste le caratteristiche degli attaccanti avversari: 7

De Marino

Buona gara, ma non ai livelli della gara con il Novara. Dopo un anno passato a soffrire guardando i compagni dalla tribuna (e con le stampelle) è tornato a giocare e, domenica scorsa, è stato impeccabile. Oggi un po’ meno: 6

Bruzzaniti

Buona gara sia in fascia destra che sulla mancina. Del resto, crossa bene con entrambi i piedi. Peccato che a volte insista in dribbling che finiscono per regalare palla agli avversari. Ma dai suoi piedi sono arrivati i palloni più invitanti: 7

Nielsen

Al minuto 63 commette il primo errore e Modesto lo richiama, ma non per l’errore: per farlo rifiatare. È un giocatore prezioso, tanto nell’interdire quanto nell’impostare. Anche caparbio. Pure lui un gran bell’acquisto (ma al momento ha benzina per 50-60 minuti): 7

Emmanuello

Giocatore lezioso che nel 3-4-3 disegnato da Modesto ha imparato anche a sacrificarsi, insomma a completarsi: 7

Iezzi

Si è visto troppo poco, ma il poco che si è visto è stato convincente: 6,5

Rolando

Gran traversa, belle giocate. Sempre in palla, per novanta minuti (anche merito dell’ex ds Varini, no?): 7

Zerbin

Qualche bella giocata, anzi no: le giocate belle di questo giocatore che ha tecnica da vendere sono state troppo poche, oggi: 6

Comi

Non ha ricevuto palle per rendersi pericoloso, ma ha giocato con generosità, rientrando e combattendo: 6,5

Petris

Ha buona gamba, deve un po’ disciplinarsi: 6,5

Graziano

Ottimo contributo in copertura: 6,5

Romairone

Ha dato un po’ di vivacità alla manovra: 6,5

Modesto

Sta facendo un gran bel lavoro. Contro la Pro Patria ha “rischiato” di conquistare la seconda vittoria consecutiva. Due due portieri, in campo, solo quello avversario, infatti, ha fatto gli straordinari. E poi c’è questo 3-4-3 che in alcuni frangenti (primo tempo con il Novara, nella seconda metà del primo tempo e a lunghi tratti della ripresa a Busto Arsizio) è sinonimo di buon gioco. Verranno i giorni amari, perché non è sempre domenica e di squadre più attrezzate della Pro ce n’è più d’una, ma al momento la partenza è a razzo. Più di così non si poteva sperare: 7,5